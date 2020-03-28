Tekirdağ'da kaçak üretilen 15 bin maske ele geçirildi - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kaçak üretilen 15 bin maske ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT), Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş yerinde kaçak maske üretimi yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda kaçak üretilen 15 bin maske, maske yapımında kullanılan 32 top ip, 19 top tel, 15 top kumaş ve 3 üretim makinesi ele geçirildi.

İş yeri sahibi M.K'ye ruhsatsız iş yeri açıp çalıştırdığı ve kaçak maske üretimi yaptığı gerekçesiyle adli ve idari işlem uygulandı.