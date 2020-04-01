Tekirdağ'da kaçak üretilen 240 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

Olayla ilgili A.S. ve M.S. gözaltına alındı.

Operasyonda 5 litrelik 48 plastik şişede toplam 240 litre kaçak üretilen etil alkol ve çeşitli etiketler ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, İnönü Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

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