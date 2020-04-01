Tekirdağ'da kaçak üretilen 240 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

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Tekirdağ'da kaçak üretilen 240 litre etil alkol ele geçirildi
6 saat önce
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kaçak üretilen 240 litre etil alkol ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kaçak üretilen 240 litre etil alkol ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, İnönü Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 5 litrelik 48 plastik şişede toplam 240 litre kaçak üretilen etil alkol ve çeşitli etiketler ele geçirildi.
Olayla ilgili A.S. ve M.S. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 01:06 Kaynak: AA
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