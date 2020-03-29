Tekirdağ'da kaçak üretilen 25 ton dezenfektan ele geçirildi - Son Dakika

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Tekirdağ'da kaçak üretilen 25 ton dezenfektan ele geçirildi
7 saat önce
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde ekmek fırınında kaçak üretilen 25 ton dezenfektan ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde ekmek fırınında kaçak üretilen 25 ton dezenfektan ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ulaş Mahallesi'ndeki iki iş yerine operasyon düzenledi.
Ekmek fırını olarak kullanılan iş yerinde kaçak üretilen 25 ton dezenfektan ile doluma hazır boş şişeler ele geçirildi, başka bir fabrikada da kaçak yollardan piyasaya sürülmek istenen çok sayıda el jeli ve dezenfektan bulundu.
Jandarma ekiplerince 5 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 01:52 Kaynak: AA
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