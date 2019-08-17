Tekirdağ'da kaçakçılığa geçit yok
1 saat önce
Tekirdağ'da iki ayrı adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda yabancı bandrollü gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Tekirdağ Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:02 Kaynak: İHA
'da iki ayrı adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda yabancı bandrollü gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sahte ve kaçak alkollü içki satışının önlenmesine yönelik olarak iki farklı adreste eş zamanlı yapılan çalışmada 58 şişe gümrük kaçağı yabancı bandrollü içki ile 100 adet elektronik sigara ve aparatı ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alınan bir kişiye 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ
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