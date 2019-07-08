Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonu
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Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonu

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 bin 28 gümrük kaçağı sigara, 64 bin 760 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonu, System.String[]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 bin 28 gümrük kaçağı sigara, 64 bin 760 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı sigara, tütün ve makaron satışına yönelik 5 farklı adreste arama yaptı.
Aramada 4 bin 28 gümrük kaçağı sigara, 64 bin 760 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron ve kıyılmış tütün ele geçirdi.
Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 07:39 Kaynak: AA
Tekirdağ, Güncel
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