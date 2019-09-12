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Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonu

53 dakika önce

Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 811 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonu, System.String[]

Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 811 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Edirne'de gümrük işlemlerine tabi tutulmadan Türkiye'ye getirilen gümrük kaçağı cep telefonlarının İstanbul'a götürüleceği bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Bu kapsamda TEM Otoyolu Çorlu ilçesi kesiminde durdurulan Ş.Ç'ye ait otomobilde 74 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Ekipler, bu araca öncülük ettiği değerlendirilen E.V'ye ait otomobili de durdurdu. E.V'nin telefonların kendine ait olduğunu beyan etmesi üzerine X-Ray cihazıyla arama yapılan araçta gizli bölmelere zulalanmış 737 gümrük kaçağı cep telefonu daha buldu.

Gözaltına alınan E.V. ve Ş.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 07:00 Kaynak: AA
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