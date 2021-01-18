Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı iki iş yerinde kaçak ürünlerin satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerce iş yerlerinde yapılan aramada, 3 bin 200 içi doldurulmuş makaron ve 22 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.İ. ve A.R.A. hakkında "Kaçakçılıkla mücadele kanunu" kapsamında soruşturma başlatıldı.