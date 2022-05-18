Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonu: Sahte alkol ve binlerce malzeme ele geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonu: Sahte alkol ve binlerce malzeme ele geçirildi

18.05.2022 14:13
Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonu: Sahte alkol ve binlerce malzeme ele geçirildi

Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda binlerce makaron, sahte alkol ve tütün ele geçirildi.

Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda binlerce makaron, sahte alkol ve tütün ele geçirildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde Tekirdağ il genelinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda bazı işyerlerinde arama yapıldı.

Aramalarda, 81 bin 200 adet boş makaron, 94 bin 760 adet dolu makaron, 95 kilogram tütün, 928 paket gümrük kaçağı sigara, 12 kilogram nargile tütünü, 4 adet sigara sarma makinesi, 243 adet TAPDK bandrolü, 43 litre el yapımı/gümrük kaçağı alkollü içki, 101 şişe bandrolsüz sahte alkollü içki, 8 litre etil alkol, 16 adet alkollü içki yapımında kullanılan esans/aroma suç unsuru olarak ele geçirildi.

Toplam 11 olayda 13 şahıs hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan yasal işlem gerçekleştirildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonu: Sahte alkol ve binlerce malzeme ele geçirildi
Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonu: Sahte alkol ve binlerce malzeme ele geçirildi

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Kaynak: İHA

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Tekirdağ, Tütün, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonu: Sahte alkol ve binlerce malzeme ele geçirildi - Son Dakika


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