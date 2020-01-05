Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ ve Çorlu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde Hıdırağa Mahallesi'nde 13 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat, çevik kuvvet, narkotik ve diğer birimlerden 200 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda, 4 av tüfeği, 6 ruhsatsız tabanca, çalıntı olduğu değerlendirilen çok sayıda elektronik eşya, bir miktar uyuşturucu ile bir silah ele geçirildi.

Baskın düzenlenen bazı evlerin bahçesinde pitbull cinsi köpeklerin olması dikkati çekti.

Öte yandan, aynı mahalledeki bir bakkala düzenlenen baskında 55 litre kaçak içki, 16 bin 700 tütünle doldurulmuş makaron ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Polis ekiplerince çalıntı olduğu değerlendirilen bir motosiklete de el konuldu.

Ekiplerce değişik suçlardan aranan 8 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 12:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar! Musul'daki ABD üssü de hedef alındı
Ruhsatsız dişçi muayenehanesinde 1620 mermi ele geçti: 6 gözaltı Son Dakika: ABD askerlerinin ülkeden çıkarılmasına ilişkin oylama Irak Meclisi'nde kabul edildi Irak Meclisi'nde Mukteda es-Sadr, ABD Büyükelçiliği'nin kapatılmasını istedi

Son Dakika Haberleri
18:42 Sorgun'da işten çıkarılan maden işçilerinin eylemi sürüyor - Son Dakika
18:38 Otomobilin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika
18:38 Sakarya buzla kaplanan yolda kayan otomobil ağaca çarptı - Son Dakika
18:36 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı ile görüştü - Son Dakika
18:35 Irak Meclisi ABD askerlerinin çıkarılmasını istedi - Son Dakika
18:02 Irak Meclisi'nde Mukteda es-Sadr, ABD Büyükelçiliği'nin kapatılmasını istedi - Son Dakika
17:19 Meteoroloji'den birçok ile kar yağışı uyarısı! Gece yarısından itibaren etkisini artıracak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2020 18:45:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]