Tekirdağ Emniyetinden uyuşturucu ve silah operasyonu

Tekirdağ'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Alınan bilgilere, Saray İlçesinde silah ve uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler gerçekleştirdikleri operasyonda 7 adet tabanca, 11 adet şarjör, 140 adet fişek, çok sayıda tabanca parçası ve tabanca yapımında kullanılan aletler ile 58 gram kenevir tohumu, 58 gram esrar, 98 gram metamfetamin maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. - TEKİRDAĞ

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