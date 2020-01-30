Tekirdağ'da kaçırdıkları kişiye tehditle senet imzalattıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da kaçırdıkları kişiye tehditle senet imzalattıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kaçırdıkları kişiye darbederek silah tehdidiyle senet imzalattıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da kaçırdıkları kişiye tehditle senet imzalattıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kaçırdıkları kişiye darbederek silah tehdidiyle senet imzalattıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğüne giden B.R, Karabük'te silahla tehdit edilerek araca bindirilip Çerkezköy ilçesine götürüldüğünü, ormanlık alanda darbedildikten sonra 20 bin liralık senet imzalatıldığını ve ailesinin parayı getirmesinin ardından serbest bırakıldığını iddia etti.

B.R'nin şikayetçi olması üzerine harekete geçen polis ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu Çerkezköy ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde belirlenen eve operasyon düzenledi.

Operasyonda Y.E.K, O.Ç, S.Ç, M.A. ve H.A. gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada iki ruhsatsız tabanca ve 25 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çerkezköy, Tekirdağ, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:58 Kaynak: AA
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