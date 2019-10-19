Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da "Kadın Çiftçiler Şenliği" düzenlendi
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 'Kadın Çiftçiler Şenliği' düzenlendi

Tekirdağ'da "Kadın Çiftçiler Şenliği" düzenlendi

1 saat önce

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Önder Çiftçi Kadın Kolları Yardımlaşma Derneği işbirliğinde, "Kadın Çiftçiler Şenliği" düzenlendi.

Tekirdağ'da

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Önder Çiftçi Kadın Kolları Yardımlaşma Derneği işbirliğinde, "Kadın Çiftçiler Şenliği" düzenlendi.

Köprübaşı mevkisindeki pazar yerinde düzenlenen etkinlikte merkez mahalleler ve ilçelerinden gelen kadın çiftçiler, kurdukları stantlarda ürünlerini tanıtarak satış yaptı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, burada yaptığı açıklamada, Tekirdağ'da tarım ve hayvancılığın önemli olduğunu söyledi.

Albayrak, göreve geldikleri günden bu yana çiftçiye destek olmaya çalıştıklarını belirterek, "Biz tarım ve hayvancılığa önem veriyoruz. Yaptığımız destek ve projelerle bunu gösteriyoruz. Kadın çiftçilerimiz de bizim için önemli. Onlara her zaman destek olmalıyız. Bugün burada kadınlarımız evlerinde yaptıkları ürünlerinin satışını yapacak. Burada her şey organik." dedi.

Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:24 Kaynak: AA
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