Tekirdağ'da kadın kursiyerlerin el emeği çalışmaları sergilendi - Son Dakika
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Tekirdağ'da kadın kursiyerlerin el emeği çalışmaları sergilendi

16.04.2022 11:29
Tekirdağ'da kadın kursiyerlerin el emeği çalışmaları sergilendi

Tekirdağ'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün kurslarına katılan kadın kursiyerlerin bir yıl boyunca yaptığı, dokuma, heykel, resim, sepet, çini çalışmaları sergide beğeniye sunuldu.

Tekirdağ'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün kurslarına katılan kadın kursiyerlerin bir yıl boyunca yaptığı, dokuma, heykel, resim, sepet, çini çalışmaları sergide beğeniye sunuldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün geçen yıl açtığı kurslara yaklaşık 150 kursiyer katıldı.

Kurslarda kadınların bir yıl boyunca yaptığı coğrafi işaretli Karacakılavuz dokuması, sepet, heykel, seramik çalışmalarının yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'ndeki açılışta bir konuşma yapan Vali Aziz Yıldırım, kadın elinin değdiği çalışmaların görülmeye değer olduğunu ifade ederek, "Bu değerli kardeşlerimizin yapmış oldukları, ortaya koydukları güzellikler çok anlamlı. Daha güzellerini, daha farklılarını inşallah yapıp hem kültürümüze hem de gönül dünyamıza katkıda bulunacaklar." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da dokuma ve unutulmaya yüz tutan sepet kurslarıyla bu gelenekleri yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, "Kurslara katılan kadınlarımız birbirinden değerli eserler ortaya çıkardı. Karacakılavuz dokumaları, sepetler, tezhip, çini, seramik ve birbirinden güzel resimler sergiye renk katıyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra Vali Yıldırım ve katılımcılar sergiyi gezerek eserleri inceledi.

Sergi 22 Nisan'a kadar açık olacak.

Tekirdağ'da kadın kursiyerlerin el emeği çalışmaları sergilendi
Tekirdağ'da kadın kursiyerlerin el emeği çalışmaları sergilendi
Tekirdağ'da kadın kursiyerlerin el emeği çalışmaları sergilendi
Tekirdağ'da kadın kursiyerlerin el emeği çalışmaları sergilendi

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Karacakılavuz, Tekirdağ, Heykel, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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