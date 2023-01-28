Tekirdağ'da kadın tartıştığı adamı silahla öldürdü - Son Dakika
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Tekirdağ'da kadın tartıştığı adamı silahla öldürdü

28.01.2023 19:18
Tekirdağ'da kadın tartıştığı adamı silahla öldürdü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 20 yaşındaki kadın 1 kişiyi silahla ateş ederek öldürdü.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 20 yaşındaki kadın 1 kişiyi silahla ateş ederek öldürdü.
Olay, ilçeye bağlı Aydoğdu Mahallesi'ndeki bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ihbar üzerine adrese giden polis ve sağlık ekipleri Harun Baltacılar'ı (27) evde silahla göğsünden vurulmuş halde ölü buldu. Şahsın cansız bedeni savcılık incelemesinden sonra hastane morguna kaldırılırken, polis ekipleri ise olayı gerçekleştiren şüphelileri bulmak için geniş çaplı araştırma başlattı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda şüphelinin E.K. (20) isimli kadın olduğu tespit edilerek, şüpheli aynı gün akşam saatlerinde yakalandı.
Polis 2 kişiyi daha yakaladı
Olay esnasında olayın gerçekleştiği ikamette bulunan ve olaydan sonra firar eden ikamet sahibi Y.A. ve D.E.'de sabah saatlerinde olayda kullanılan 1 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte Cinayet Büro Ekiplerince yakalandı. 3 şüpheli işlemlerinden sonra emniyette sorgulamaya alındı. Şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da kadın tartıştığı adamı silahla öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da kadın tartıştığı adamı silahla öldürdü - Son Dakika
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