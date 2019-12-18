Tekirdağ'da Kadına Yönelik Şiddet ve Kötü Muamele Eylem Planı Toplantısı yapıldı.

Vali Aziz Yıldırım, valilikte düzenlenen toplantıda, kadına yönelik bir şiddet olduğunu ve bu şiddetin mutlaka ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

Her konuda olduğu gibi kadına şiddet konusunda da eğitimin şart olduğunu ve milli eğitim müdürlükleri, üniversiteler, müftülükler ve sivil toplum kuruluşlarına ciddi görevler düştüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Hiçbir bahane kadına yönelik şiddete gerekçe olamaz. Hukuk var, adliyelerimiz var, mahkemelerimiz var, hakimlerimiz var. Bunların hepsi işin şiddete dönüşmeden çözülebileceği mercilerdir. Genel anlamda şiddeti reddediyoruz ama kadına yönelik, çocuğa yönelik, aciz insanlara yönelik şiddeti öncelikle ve daha çok reddediyoruz. Bununla ilgili Aile, Çalışma, Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın başkanlığında İçişleri Bakanlığımızın, Adalet Bakanlığımızın, Milli Eğitim Bakanlığımızın, Sağlık Bakanlığımızın, Diyanet İşleri Başkanlığımızın taraf olduğu bir protokol imzalandı ve şuanda tüm Türkiye'de saat 10 itibariyle bu toplantılar yapılıyor. Bu toplantının kazancı toplumda farkındalık oluşturabilmek olacaktır."