Tekirdağ'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı" yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı" yapıldı

09.04.2022 10:33
Tekirdağ'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı" yapıldı

Tekirdağ'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı" gerçekleştirildi.

Tekirdağ'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı" gerçekleştirildi.

Vali Aziz Yıldırım başkanlığında Valilik YİKOB Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda yapılması gerekenler ele alındı.

Vali Yıldırım, "Kadına karşı şiddetin önlenmesi ile ilgili kurumların üzerine düşen sorumluluklar var. Her kurum kendi üzerine düşeni birebir yerine getirmek durumunda." dedi.

Ardından Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) denemesi yapıldı. KADES uygulamasının acil butonuna basıldı ve 8 dakika sonra polis ekipleri telefonun olduğu yere geldi.

YORUMLAR
500
TBMM BAŞKANI ŞENTOP: CAMİLER, MEDENİYETİMİZİN NİŞANESİ, SEMBOLÜ TBMM BAŞKANI ŞENTOP: CAMİLER, MEDENİYETİMİZİN NİŞANESİ, SEMBOLÜ Tekirdağ'dan kısa kısa Tekirdağ'dan kısa kısa

Aziz Yıldırım, Tekirdağ, KADES, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı' yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
10:27 CHP Milletvekili Tuncay Özkan, Erbakan'ı anlatırken gözyaşlarını tutamadı: Tutuklandığımda ilk avukat gönderenlerden biriydi, asla unutmam
10:25 Motosiklet sürücülerinin tehlikeli dayanışması: Akan trafikte hem aracını sürdü hem de arızalanan motoru ayağıyla itti
10:22 Zelenski tren garında 52 insanın öldüğü katliamdan Putin'i sorumlu tuttu: Bu sınırı olmayan kötülük cezalandırılmalı!
10:16 NBA'in ünlü ismi LeBron James'ten, Fenerbahçe kadın basketbol takımına büyük övgü
10:13 Yeşilçam'ın yakışıklı jönü İzzet Günay zamana meydan okuyor! Formülü verdi: Hayatımı temiz havada geçiriyorum
10:10 100 yaşındaki köpek balığının içini açtılar ve gördükleri karşısında şaşkına düştüler: Meğer bebekmiş!
10:08 Bir kadın cinayeti daha: Bu kez yer Burdur! Uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi av tüfeğiyle vurdu
09:51 Bakan Koca Nisa bebekten güzel haberler verince sütannesi havalara uçtu: Süt kokulu kızım, öyle güzel dualar alıyorsun ki!
09:41 Portekiz, Trabzon'un Yunan yıldızının 12 milyon euroluk bonservisine evet dedi: Son sözü Bakasetas söyleyecek
09:37 Putin; düşürülen Rus uçağına karşı İstanbul'a atom bombası atılmasını isteyen Jirinovski'nin cenazesine nükleer çantayla katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 10:40:03. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı" yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement