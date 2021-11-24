Tekirdağ'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Sıfır Tolerans" paneli - Son Dakika

Tekirdağ'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Sıfır Tolerans" paneli düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, kurum olarak yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

NKÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Beyazyüz de yaptığı sunumda "Şiddetin failinin psikolojisi ve şiddetin işaretleri" konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) İl Temsilcisi Zeynep Şentop Şahin ise kadına yönelik şiddetin sadece Türkiye'nin değil dünyanın bir sorunu olduğunu dile getirdi.

Panele, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç, akademisyenler ve vatandaşlar da katıldı.