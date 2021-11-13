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Kadınlar cinsiyet eşitliğine dikkati çekmek için halı saha maçı yaptı - Son Dakika

Kadınlar cinsiyet eşitliğine dikkati çekmek için halı saha maçı yaptı

13.11.2021 15:54

Tekirdağ'da, Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) ve Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş. (TREPAŞ) tarafından düzenlenen turnuva kapsamında şirket çalışanı kadınlar, cinsiyet eşitliğine dikkati çekmek için halı sahada gösteri maçı yaptı.

Tekirdağ'da, Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) ve Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş. (TREPAŞ) tarafından düzenlenen turnuva kapsamında şirket çalışanı kadınlar, cinsiyet eşitliğine dikkati çekmek için halı sahada gösteri maçı yaptı.

Hürriyet Mahallesi'ndeki bir halı sahada düzenlenen turnuvanın final maçı öncesinde "Bayan Münih" ve "Real Women" adında iki takım kuran kadın çalışanlar, "Neden olmasın" sloganıyla sahaya çıktı.

Renkli görüntülere sahne olan maçta kadınların eşleri ve aileleri de kendilerine saha kenarından destek oldu. 1-1 berabere biten maçı penaltı atışları sonunda Bayan Münih takımı 5-4 kazandı.

TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgili, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadınların hayatın her anında olmasının çok anlamlı olduğunu söyledi.

Takım oyuncularından Yaprak Yoruç da futbolun herkes tarafından oynanabilen bir oyun olduğunu göstermek istediklerini belirterek, "Sporun kadını erkeği olmadığını göstermek istedik. Bu sayede belki de tüm kadınlarımıza örnek olarak yeşil sahalardaki sayımızı attırabiliriz diye düşündük." dedi.

Nurhan Kırşan ise kadınların hayatın her alanında olduğunu göstermek için sahaya çıktıklarını dile getirdi.

Kadınlar cinsiyet eşitliğine dikkati çekmek için halı saha maçı yaptı
Kadınlar cinsiyet eşitliğine dikkati çekmek için halı saha maçı yaptı
Kadınlar cinsiyet eşitliğine dikkati çekmek için halı saha maçı yaptı
Kadınlar cinsiyet eşitliğine dikkati çekmek için halı saha maçı yaptı
Kadınlar cinsiyet eşitliğine dikkati çekmek için halı saha maçı yaptı
Kadınlar cinsiyet eşitliğine dikkati çekmek için halı saha maçı yaptı
Kadınlar cinsiyet eşitliğine dikkati çekmek için halı saha maçı yaptı
Kadınlar cinsiyet eşitliğine dikkati çekmek için halı saha maçı yaptı
Kadınlar cinsiyet eşitliğine dikkati çekmek için halı saha maçı yaptı

Trakya Bölgesi, Tekirdağ, Hürriyet, Münih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadınlar cinsiyet eşitliğine dikkati çekmek için halı saha maçı yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadınlar cinsiyet eşitliğine dikkati çekmek için halı saha maçı yaptı - Son Dakika
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