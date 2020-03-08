Tekirdağ'da 'Kadınlar Kahvesi' açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 'Kadınlar Kahvesi' açıldı - Son Dakika

Tekirdağ'da 'Kadınlar Kahvesi' açıldı

6 saat önce

Tekirdağ'da 'Kadınlar Kahvesi' açıldıTEKİRDAĞ'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kırsal Osmanlı Mahallesi'nde 'Kadınlar Kahvesi' açıldı.

Tekirdağ'da 'Kadınlar Kahvesi' açıldı

TEKİRDAĞ'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kırsal Osmanlı Mahallesi'nde 'Kadınlar Kahvesi' açıldı. Muhtar Hasan Önbey, Kadınlar Günü'nü kutlayarak, "Biz kadınlarımıza çok önem veriyoruz" dedi.

Tekirdağ'da, Süleymanpaşa Belediyesi ve Süleymanpaşa Kent Konseyi ortaklığıyla Dünya Kadınlar Günü'nde Osmanlı Mahallesi'nde 'Kadınlar Kahvesi' açıldı. Kurdele kesilerek açılan kahvede ilk kahvaltılarını yapan kadınlara, karanfil ve hediye dağıtıldı. Mahallerinde kendilerine özel kahve açılmasından mutluluk duyduklarını belirten kadınlar, bundan sonra kahvede toplanacaklarını söyledi.

Osmanlı Mahallesi'nin muhtarı Hasan Önbey ise Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, "Bundan sonra kadınlarımız için neler yapabiliriz; şimdi arkadaşlarla onu düşüneceğiz. Desteğinden dolayı Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve ekibine teşekkür ederim. Bundan sonra daha güzel olacak, biz kadınlarımıza çok önem veriyoruz" dedi.

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Şenol Karaküçük ise kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayıp, mekanın hayırlı olmasını diledi.

Tekirdağ'da 'Kadınlar Kahvesi' açıldı

Dünya Kadınlar Günü, Osmanlı Mahallesi, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'un raylı sistemlerinde "8 Mart" düzenlemesi
Geziden dönen otobüs şarampole yuvarlandı: 2'si ağır 32 kişi yaralandı Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti Son dakika: Erdoğan'dan Yunanistan'a göçmen çağrısı: Kapılarını aç, gitsinler diğer Avrupa ülkelerine

Son Dakika Haberleri
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı
13:44 Kırık kolla sahneye çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 20:52:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ'da 'Kadınlar Kahvesi' açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]