TEKİRDAĞ'DA KADINLARA KARANFİL DAĞITILARAK, KADES ANLATILDI - Son Dakika

TEKİRDAĞ'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kadınlara karanfil dağıtılarak, Kadın Destek Uygulaması(KADES) anlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Süleymanpaşa ilçesinde bulunan bir AVM'de kadınların günlerini kutladı. Ekipler, kadınlara karanfil dağıtılarak, KADES ve 'En İyi Narkotik Polis Anne' uygulaması hakkında bilgilendirme broşürleri verip, projeleri anlattı