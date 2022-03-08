TEKİRDAĞ'DA KADINLARA KARANFİL DAĞITILARAK, KADES ANLATILDI - Son Dakika

TEKİRDAĞ'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kadınlara karanfil dağıtılarak, Kadın Destek Uygulaması(KADES) anlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Süleymanpaşa ilçesinde bulunan bir AVM'de kadınların günlerini kutladı. Ekipler, kadınlara karanfil dağıtılarak, KADES ve 'En İyi Narkotik Polis Anne' uygulaması hakkında bilgilendirme broşürleri verip, projeleri anlattı
Kaynak: DHA
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