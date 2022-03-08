TEKİRDAĞ'DA KADINLARA KARANFİL DAĞITILARAK, KADES ANLATILDI - Son Dakika
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TEKİRDAĞ'DA KADINLARA KARANFİL DAĞITILARAK, KADES ANLATILDI

08.03.2022 14:09

TEKİRDAĞ'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kadınlara karanfil dağıtılarak, Kadın Destek Uygulaması(KADES) anlatıldı.

TEKİRDAĞ'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kadınlara karanfil dağıtılarak, Kadın Destek Uygulaması(KADES) anlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Süleymanpaşa ilçesinde bulunan bir AVM'de kadınların günlerini kutladı. Ekipler, kadınlara karanfil dağıtılarak, KADES ve 'En İyi Narkotik Polis Anne' uygulaması hakkında bilgilendirme broşürleri verip, projeleri anlattı

TEKİRDAĞ'DA KADINLARA KARANFİL DAĞITILARAK, KADES ANLATILDI
TEKİRDAĞ'DA KADINLARA KARANFİL DAĞITILARAK, KADES ANLATILDI
TEKİRDAĞ'DA KADINLARA KARANFİL DAĞITILARAK, KADES ANLATILDI

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Trafik polisleri kadın sürücüleri karanfillerle karşıladı Trafik polisleri kadın sürücüleri karanfillerle karşıladı Kadın polisler KADES'i tanıttı Kadın polisler KADES'i tanıttı

Dünya Kadınlar Günü, Emniyet Müdürlüğü, KADES, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEKİRDAĞ'DA KADINLARA KARANFİL DAĞITILARAK, KADES ANLATILDI - Son Dakika


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