Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Fabrika çalışanları, kağıt balyalarını birbirinden ayırmak için iş makineleri ile müdahale etti.

Kaynak: AA

Çerkezköy, Tekirdağ, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da kağıt fabrikasının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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