Tekirdağ'da kağıt fabrikasının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Tekirdağ'da kağıt fabrikasının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

17.07.2022 21:30
Tekirdağ'da kağıt fabrikasının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, bir kağıt fabrikasının bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, bir kağıt fabrikasının bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın bahçesindeki kağıt balyalarının tutuştuğunu gören çalışanlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Fabrika çalışanları, kağıt balyalarını birbirinden ayırmak için iş makineleri ile müdahale etti.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: AA

Çerkezköy, Tekirdağ, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da kağıt fabrikasının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da kağıt fabrikasının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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