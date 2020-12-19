Tekirdağ'da kahvehane baskını: 81 bin 900 lira ceza yazıldı - Son Dakika

Tekirdağ'da kahvehane baskını: 81 bin 900 lira ceza yazıldı
19.12.2020 10:58
Tekirdağ'da bir kahvehaneye kumar oynatıldığı iddiası ile gerçekleştirilen baskında 26 kişiye sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 81 bin 900 lira ceza yazıldı.
Tekirdağ'da bir kahvehaneye kumar oynatıldığı iddiası ile gerçekleştirilen baskında 26 kişiye sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 81 bin 900 lira ceza yazıldı.
Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saat 02.00 sularında ilçedeki bir kahvehaneye baskın gerçekleştirdi. Operasyonda içeride alkol alındığı, sigara içildiği ve sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığını tespit eden emniyet ekipleri, 1'i çocuk toplam 26 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası uyguladı. - TEKİRDAĞ
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