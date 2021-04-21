Tekirdağ'da kahvehanede Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 15 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre "çok yüksek riskli" kategorisindeki Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kısıtlamalara rağmen açık bulunan kahvehanedeki 15 kişiye 57 bin lira ceza uygulandı.

Polis ekipleri, Şeyhsinan Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde denetimlerde bulundu.

Oyun oynanan bir kahvehanedeki 15 kişiye, 57 bin lira ceza yazıldı, iş yeri mühürlendi.

Öte yandan kahvehane işletmecisinin polis baskınına karşı iş yerinin giriş ve çıkışlarına özel düzenek kurarak güvenlik kamerası yerleştirdiği belirlendi.