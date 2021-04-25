Kahvehanede oyun oynayan 12 kişiye para cezası - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kahvehanede oyun oynayarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye 49 bin lira ceza verildi.

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında yer alan Tekirdağ'da polis ekipleri denetimleri artırdı.

Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması olduğu halde kahvehanede oyun oynayan 12 kişiye 49 bin lira ceza yazıldı, iş yeri mühürlendi.

Öte yandan kahvehane işletmecisinin polis baskınına karşı iş yerinin giriş ve çıkışlarına özel düzenek kurarak güvenlik kamerası yerleştirdiği belirlendi.