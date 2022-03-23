Tekirdağ'da kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tekirdağ'da kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

23.03.2022 11:17
Tekirdağ'da kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Tekirdağ'da görev başında kalp krizi geçiren polis memuru yaşamını yitirdi.

Tekirdağ'da görev başında kalp krizi geçiren polis memuru yaşamını yitirdi.

Kapaklı Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Şükrü Yiğit (42), dün gece Asayiş Büro Amirliğinde görevi esnasında kalp krizi geçirdi.

Polis arkadaşlarının haber vermesi üzerine 112 Acil Servis ekipleri olay yerine geldi.

Yiğit, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yiğit'in cenazesi savcının incelemesinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Son dakika haber! Tekirdağ'da görevi başındaki polis memuru şehit oldu Son dakika haber! Tekirdağ'da görevi başındaki polis memuru şehit oldu

Polis Memuru, Asayiş Büro, Kalp Krizi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti - Son Dakika
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