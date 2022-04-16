Kamara Deresi renk değiştirdi - Son Dakika
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Kamara Deresi renk değiştirdi

16.04.2022 14:22

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinden geçen Kamara Deresi'nin renk değiştirmesi üzerine inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinden geçen Kamara Deresi'nin renk değiştirmesi üzerine inceleme başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeden denize dökülen dere yer yer kırmızı tonlarında akmaya başladı.

Derenin renginin değiştiğini gören mahalle sakinleri, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri derede incelemede bulundu.

Ekipler dereden incelenmek üzere numune aldı.

Marmaraereğlisi Çevre Gönülleri Derneği Başkan Yardımcısı Özgür Aksun, gazetecilere yaptığı açıklamada, derenin zaman zaman renk değiştirip aktığını ifade etti.

Aksun, "Yukarıda sanayiden gelen atıklar burada denize boşalıyor. Burada insanlar yaşıyor ve denize giriyor. İnsan sağlığı ve denizdeki canlılar için tehlike oluşturuyor. Bölgedeki sanayi tesislerinin denetlenmesini talep ediyoruz. Bu sanayilere ivedilikle işlemlerin yapılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Kamara Deresi renk değiştirdi
Kamara Deresi renk değiştirdi
Kamara Deresi renk değiştirdi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kamara Deresi renk değiştirdi - Son Dakika


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