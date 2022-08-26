Tekirdağ'da 'asayiş' operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
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Tekirdağ'da 'asayiş' operasyonu: 6 gözaltı

26.08.2022 11:08
Tekirdağ'da 'asayiş' operasyonu: 6 gözaltı

TEKİRDAĞ'da, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, aranan şüphelilerin yakalanması için düzenlenen operasyonda, 6 kişi yakalandı.

TEKİRDAĞ'da, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, aranan şüphelilerin yakalanması için düzenlenen operasyonda, 6 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu ve Karadeniz mahallelerinde sabah saatlerinde asayiş operasyonu düzenledi. 2 mahallede önceden belirlenen 16 adresteki aramalarda; ruhsatsız 1 tabanca, 3 av tüfeği, silahlara ait mermiler ele geçirildi. Operasyonda hakkında arama kararı bulunan 2 kişinin de aralarında bulunduğu 6 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 'asayiş' operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da 'asayiş' operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
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