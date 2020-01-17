Tekirdağ'da kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Tekirdağ'da kamyon devrildi: 1 yaralı
6 saat önce
Malkara ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:10 Kaynak: AA
Malkara ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Soner Aydın'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen kamyon, Şahin Mahallesi'ndeki maden sahasına hafriyat dökerken çukura devrildi.
Kazada yaralanan Aydın, sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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