Tekirdağ'da kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Tekirdağ'da kamyon devrildi: 1 yaralı

6 saat önce

Malkara ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Tekirdağ'da kamyon devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Malkara ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Soner Aydın'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen kamyon, Şahin Mahallesi'ndeki maden sahasına hafriyat dökerken çukura devrildi.

Kazada yaralanan Aydın, sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Malkara, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:10 Kaynak: AA
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