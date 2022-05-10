Tekirdağ'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Tekirdağ'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

10.05.2022 23:21
Tekirdağ'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde otomobille kamyonun kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde otomobille kamyonun kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında çevreyolu üzerinde meydana geldi. Arif Bektaş'ın kullandığı 59 FC 081 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Nacati Çakır yönetimindeki 16 ASC 238 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilde sürücü Arif Bektaş ile Serdar Aslantaş, araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipler sevk edildi. Ekipler otomobilde sıkışan Serdar Aslantaş'ın yaşamını yitirdiğini belirlerken, yaralanan Arif Bektaş Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazayı yara almadan atlatan kamyon şoförü Necati Çakır,  gözaltına alındı.


Tekirdağ'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Tekirdağ'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Tekirdağ'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Tekirdağ'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Tekirdağ'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Tekirdağ'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Hayrabolu, Otomobil, Kaza, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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