Kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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Kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

13.07.2022 20:27

Kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, 15.20 sıralarında Muratlı ilçesinin Arzulu Mahallesi'nde mezarlık önünde meydana geldi. İddiaya göre, F.C. idaresindeki 59 KC 088 plakalı otomobil ile T.B. yönetimindeki 59 ADC 965 plakalı kamyon çarpıştı. Yaralamalı trafik kazasında otomobil sürücüsü F.C. ile araçta yolcu olarak bulunan V.C., F.C. ve M.C. hafif şekilde yaralandı.

Araçta sıkışarak mahsur kalan yaralılardan V.C.'yi kurtarmak için itfaiye ve jandarma ekipleri ile bölge sakinleri seferber oldu. İş makinesi ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı V.C., sedyeyle ambulansla hastaneye sevk edildi.

Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Çift taraflı yaralamalı kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

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