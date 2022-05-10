Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
M.Ş'nin kullandığı 34 BLU 995 plakalı otomobil ile E.F idaresindeki 59 AFL 663 plakalı kamyon, Muratlı-Büyükkarıştıran yolunda çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada hafif yaralanan kamyon sürücüsü ise ayakta tedavi edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı - Son Dakika