Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2'si ağır 6 yaralı

Tekirdağ'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, Saray İlçesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 34 BUD 519 Plakalı otomobiliyle Saray'dan Çerkezköy istikametine seyreden Ömer K.'ya Büyükyoncalı Mahallesinden kavşağa çıkış yapan Mustafa U. İdaresinde ki 59 ZL 702 Plakalı Hafriyat kamyonu çarptı. Meydana gelen kazada can pazarı yaşanırken, 34 BUD 519 Plakalı otomobil sürücüsü Ömer K. ile aynı otomobilde bulunan ve aynı aileden Zennure, Kader, Besra K., Senim B. ve 59 ZL 702 Plakalı kamyon sürücüsü Mustafa U. Yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen çok sayıda 112 Acil Servis Ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çerkezköy'de bulunan hastanelere kaldırıldı.

Otomobilde bulunan ailenin cenazeden döndüğü öğrenilirken, yaralılardan iki kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ