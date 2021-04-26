Kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Tezcan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafla iftar yaptı

Kripto Faruk'un eski sevgilisinden soruşturmanın seyrini değiştirecek sözler: Tek başına değil

Üretim, imalat ve temizlik gibi istisnalar hariç tüm işyerlerinin faaliyetlerine ara verildi