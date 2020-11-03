Kamyonet tarım aracıyla çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika

Kamyonet tarım aracıyla çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

03.11.2020 23:19

Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki trafik kazasında, aralarında hayati tehlikesi bulunan 1 çocuğun da olduğu 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki trafik kazasında, aralarında hayati tehlikesi bulunan 1 çocuğun da olduğu 3 kişi yaralandı.

Muammer İşcan (70) yönetimindeki 59 LJ 745 plakalı kamyonet, Batkın Mahallesi yakınlarında, Üzeyir Elekçi (19) idaresindeki "patpat" tabir edilen tarım aracıyla çarpıştı.

Kazada, sürücü Elekçi ile birlikte tarım aracında bulunan İpek Elekçi (20) ve Kaan Elekçi (3) yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Kaan Elekçi, yapılan ilk müdahalenin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kamyonet tarım aracıyla çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
Kamyonet tarım aracıyla çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
Kamyonet tarım aracıyla çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
Kamyonet tarım aracıyla çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Kamyonet, Tekirdağ, Malkara, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kamyonet tarım aracıyla çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika


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