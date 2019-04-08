Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Kamyonet Traktöre Çarptı: 4 Yaralı

Tekirdağ'da Kamyonet Traktöre Çarptı: 4 Yaralı

10 dakika önce

Tekirdağ'da Kamyonet Traktöre çarptı: 4 YaralıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'da Kamyonetin Traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da Kamyonet Traktöre çarptı: 4 Yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da Kamyonetin Traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, 23.00 sıralarında Tekirdağ'ın Saray İlçesi Çukuryurt Mahallesinde meydana geldi. 59 DS 143 Plakalı aracıyla Kurtdere Mahallesine gitmekte olan Turgay B. (22), Çukuryurt Mahallesi içerisinde önünde seyreden Şuayip Ö. idaresinde ki 59 AAJ 886 Plakalı Traktöre arkadan çarptı. Meydana gelen kazada devrilen traktörün sürücüsü Şuayip Ö, kamyonet sürücüsü Turgay B. ve kamyonette bulunan Gökhan A. (36), Berkay Y. yaralandı. Olayın hemen ardından kazanın sesini duyarak evlerinden caddeye çıkan vatandaşlar tarafından çağırılan ambulanslarda yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Çerkezköy'de ki çeşitli hastanelere kaldırıldılar.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:47 Kaynak: İHA

Saray, Tekirdağ, 3. Sayfa
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