Tekirdağ'da kamyonetin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kamyonetin çarptığı 88 yaşındaki kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, E.A. idaresindeki 59 ABB 932 plakalı kamyonet, geri manevra yaptığı esnada, Bahçelievler Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde Mustafa Bayram'a (88) çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri Bayram'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyonet sürücüsü E.A. gözaltına alındı.
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