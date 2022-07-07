Tekirdağ'da kamyonetin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tekirdağ'da kamyonetin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

07.07.2022 11:47
Tekirdağ'da kamyonetin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kamyonetin çarptığı 88 yaşındaki kişi öldü.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kamyonetin çarptığı 88 yaşındaki kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, E.A. idaresindeki 59 ABB 932 plakalı kamyonet, geri manevra yaptığı esnada, Bahçelievler Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde Mustafa Bayram'a (88) çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri Bayram'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyonet sürücüsü E.A. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Mustafa Bayram, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da kamyonetin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da kamyonetin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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