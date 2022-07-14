Kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

14.07.2022 14:59

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde patlayıcı madde yüklü kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde patlayıcı madde yüklü kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Y.P. idaresindeki 45 VZ 699 plakalı kamyonet, Misinli Mahallesi'nde, M.T'nin kullandığı 34 EK 7590 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürüklendi.

Yaralanan otomobil sürücüsü M.T, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Y.P'nin kullandığı kamyonet ise içinde patlayıcı madde olduğu gerekçesiyle jandarma ekipleri tarafından güvenli bölgeye çekildi.

Öte yandan, kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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