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Tekirdağ'da kamyonette 46 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da kamyonette 46 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Çene Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren Hayrabolu Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine kapalı kasa kamyoneti durdurdu.

Araçta yapılan kontrolde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan Afganistan uyruklu 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kamyonet sürücüsü E.M. gözaltına alındı.

Hayrabolu, Jandarma, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 01:58 Kaynak: AA
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