Tekirdağ'da kamyonun çarptığı hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da kamyonun çarptığı hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

11.07.2022 12:21

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kamyonun hafif ticari araca çarpması sonucu baba ve 8 yaşındaki ikiz çocukları öldü, 5 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kamyonun hafif ticari araca çarpması sonucu baba ve 8 yaşındaki ikiz çocukları öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 34 LRU 73 plakalı kamyon, TEM otoyolu İstanbul- Edirne istikameti Hafa Tır Parkı Çerkezköy Gişeleri civarında, Ercan Çiçek idaresindeki 34 AN 1564 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü Ercan (42), ikiz çocukları Mustafa (8), Merve (8), Firdevs, Yusuf Çiçek, Yasemin ve Nursena Öztürk ile Gülbeyaz Özel yaralandı.

Sağlık ekiplerince Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ercan, Merve ve Mustafa Çiçek müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü M.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kazada hayatını kaybedenlerin İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da kamyonun çarptığı hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da kamyonun çarptığı hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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