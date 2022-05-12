Tekirdağ'da Kanara Kanyonu doğası ve tarihiyle ziyaretçileri cezbediyor - Son Dakika
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Tekirdağ'da Kanara Kanyonu doğası ve tarihiyle ziyaretçileri cezbediyor

12.05.2022 10:41

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bulunan Kanara Kanyonu, tarihi ve doğal güzelliği ile doğaseverleri kendisine çekiyor.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bulunan Kanara Kanyonu, tarihi ve doğal güzelliği ile doğaseverleri kendisine çekiyor.

Güngörmez Mahallesi'nde Galata Deresi'nin yakınlarında bulunan kanyon, meşe, gürgen ve kızılcık ağaçları ile doğa tutkunlarına eşsiz bir seyir zevki yaşatıyor.

Pek çok endemik bitkiyi barındıran kanyon, yakınında akan derenin sesiyle ziyaretçilerine huzur veriyor.

Tarih öncesi çağlarda yerleşim yeri ve kaya mezarları olarak kullanılan doğal kaya sığınakları da tarih meraklılarını cezbediyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, kanyonun 2019 yılında "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma" alanı olarak tescil edildiğini söyledi.

Kanyonun eşsiz bir görüntüsü olduğunu ifade eden Hacıoğlu, "Kanara, doğa harikası bir yerdir. Vadinin yamacında bulunan doğal kaya sığınakları tarih öncesi çağlarda yerleşme yeri, kaya mezarı olarak kullanılmıştır. Bu yüzden hem doğal hem de tarihi güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir." dedi.

" İstanbul'a yakın olması büyük avantaj"

Hacıoğlu, kanyonun İstanbul'a yakın olmasının da turizm hareketliliği açısından büyük avantaj olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Kanyon, kamp, macera turizmi tutkunlarının son yıllarda sıklıkla ziyaret ettiği bir yerdir. Değişen ve gelişen dünya turizmi konseptinde özellikle ekoturizm, doğal turizm, agroturizm, kamp ve karavan turizmi gibi turizm algoritmalarının hepsinin ortak noktasıdır. Kanara Kanyonu ve çevresi, özellikle Saray bölgemiz İstanbul'a yakınlığının avantajıyla yerli ve yabancı turistlerce sıklıkla ziyaret edilmektedir."

Tekirdağ'da Kanara Kanyonu doğası ve tarihiyle ziyaretçileri cezbediyor
Tekirdağ'da Kanara Kanyonu doğası ve tarihiyle ziyaretçileri cezbediyor
Tekirdağ'da Kanara Kanyonu doğası ve tarihiyle ziyaretçileri cezbediyor
Tekirdağ'da Kanara Kanyonu doğası ve tarihiyle ziyaretçileri cezbediyor
Tekirdağ'da Kanara Kanyonu doğası ve tarihiyle ziyaretçileri cezbediyor

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Kanara Kanyonu doğası ve tarihiyle ziyaretçileri cezbediyor - Son Dakika


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