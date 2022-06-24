Tekirdağ'da kanser hastalarından para aldıkları iddiasıyla 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da kanser hastalarından para aldıkları iddiasıyla 5 kişi tutuklandı

24.06.2022 20:55
Tekirdağ'da kanser hastalarından para aldıkları iddiasıyla 5 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da kanser hastalarından ilaç parası ve ameliyat parası aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i cezaevine gönderildi.

Tekirdağ'da kanser hastalarından ilaç parası ve ameliyat parası aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i cezaevine gönderildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bir doktorun kanser hastalarından ilaç ve ameliyat parası adı altında para talep ettiğine, bazı medikal firma yetkilileri ve özel hastane çalışanlarının da olaya karıştığına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçeleri ile İstanbul'da eş zamanlı operasyonda 12 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemeleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Aralarında sağlık çalışanı ve doktorların olduğu 5 kişi, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 6 kişiye adli kontrol hükümleri uygulandı, bir kişi de savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan operasyonda kamu zararının tespit edilmesi için bilirkişi tayin edildiği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da kanser hastalarından para aldıkları iddiasıyla 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da kanser hastalarından para aldıkları iddiasıyla 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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