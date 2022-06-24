Tekirdağ'da 'kanser hastasından para alma' operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika
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Tekirdağ'da 'kanser hastasından para alma' operasyonunda 5 tutuklama

24.06.2022 19:50
Tekirdağ'da 'kanser hastasından para alma' operasyonunda 5 tutuklama

TEKİRDAĞ'da, kanser hastasından ilaç ve ameliyat parası adı altında para alan doktor ile hastane çalışanları ve medikal firmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

TEKİRDAĞ'da, kanser hastasından ilaç ve ameliyat parası adı altında para alan doktor ile hastane çalışanları ve medikal firmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, bir doktorun kanser hastalarından ilaç ve ameliyat parası adı altında para talep ettiği, konuyla ilgili bazı medikal firma yetkilileri ve özel hastane çalışanlarının da içinde bulunduğu şüphelilere yönelik soruşturmasında 12 kişi hakkında yakalama kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere yönelik, salı günü Süleymanpaşa, Çorlu ve İstanbul'da düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı.İl Emniyet Müdürlüğü'nde soruşturmaları tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık soruşturmasında 1 kişi serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, aralarında 1 doktorun da bulunduğu 5 kişi tutuklanırken, 6 kişiden 5'i yurt dışı çıkış yasağı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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Tekirdağ'da kanser hastalarından para aldıkları iddiasıyla 5 kişi tutuklandı Tekirdağ'da kanser hastalarından para aldıkları iddiasıyla 5 kişi tutuklandı
Kaynak: DHA

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 'kanser hastasından para alma' operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da 'kanser hastasından para alma' operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika
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