Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Kar Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

Tekirdağ'da Kar Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yolda sürücülere zor anlar yaşattı.

Tekirdağ'da Kar Sürücülere Zor Anlar Yaşattı, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yolda sürücülere zor anlar yaşattı. Kayak pistine dönen yolda araçlar, yokuş yukarı çıkamadı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen kar yağışı, Malkara ilçesinde sabah saatlerinde tipi şeklinde etkisini gösterdi. Camiatik Mahallesi Şehit Temizer Caddesi'nde karla kaplanan yolda sürücüler, araçlarıyla yokuş yukarı çıkmakta zor anlar yaşadı. Kar lastiği olmayan araçlar da yolda kalınca trafik felç oldu. Araçlar vatandaşların yardımıyla itilerek kurtarılmaya çalışıldı.

Buzlanma ve kar birikintisi olmaması için Malkara Belediyesi'ne bağlı ekipler yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor. İlçede hava sıcaklığı -5 derece ölçüldü. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:48 Kaynak: İHA

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