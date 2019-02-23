Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Kar ve Fırtına: Deniz Ulaşımı Durdu

Tekirdağ'da Kar ve Fırtına: Deniz Ulaşımı Durdu

1 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan kar ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Tekirdağ'da Kar ve Fırtına: Deniz Ulaşımı Durdu, System.String[]
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan kar ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Marmara Denizi'nde hızı zaman zaman 75 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı çok sayıda şilep ve tanker, rotaları Tekirdağ sahillerine çevrilerek demirlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından sabah saatlerinde Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da kar ve fırtına etkili oldu. Tekirdağ'da etkili olan kar yağışı ve kuvvetli rüzgarla karşılaşan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Öte yandan Marmara Denizi'nde de hızı zaman zaman 75 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı çok sayıda şilep ve tanker, rotaları Tekirdağ sahillerine çevrilerek demirlendi. Fırtına, balıkçıları da olumsuz etkilemeye devam ederken, çok sayıda balıkçı teknesi de denize açılamadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarılarda "Marmara'da rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 ( 90 km/sa )kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın Pazar günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Marmara'da görülecek kar yağışlarının Tekirdağ, Kırklareli'nin kuzey ve doğu ilçeleri, Edirne'nin güney ilçeleri; doğu ilçeleri başta olmak üzere Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in Gönen, Balya ve Edremit ilçesinin yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (5-20 cm) olması bekleniyor" denildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:16 Kaynak: İHA

Süleymanpaşa, Tekirdağ, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Meteoroloji İstanbul İçin Saat Verip Uyardı! Kar Geliyor Ankara'da İki Şoförün Kavgası Kameralara Yansıdı

Mersin'de İşçi Minibüsü Kaza Yaptı: 1 Ölü, 15 Yaralı Otobüsün Altına Giren Vatandaş, Polise Zor Anlar Yaşattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 13:16:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Kar ve Fırtına: Deniz Ulaşımı Durdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]