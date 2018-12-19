Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Kar Yağışı

Tekirdağ'da Kar Yağışı

1 saat önce

Tekirdağ-Hayrabolu kara yolu, aşırı kar yağışı ve tipi nedeniyle kapandı.

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Tekirdağ- Hayrabolu kara yolu, aşırı kar yağışı ve tipi nedeniyle kapandı.

Kentte dün gece saatlerinde etkisi arttıran ve hayatı olumsuz etkileyen kar nedeniyle Tekirdağ - Hayrabolu kara yolunun 4. kilometresindeki Yağcı Mahallesi mevkisinde trafik akışı durdu.

Kar küreme araçlarının temizlemekte yetersiz kaldığı yolda, bazı araçlar ve kamyonetler kara saplandı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri, yolu açma çalışmasına devam ediyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle aracıyla yolda mahsur kalan Yüksel Koşan, yaklaşık 2 saattir yardım beklediklerini söyledi. Hayrabolu'ya gitmek için yola çıktığını anlatan Koşan "Arabayı kaydırdık. İki saattir buradayız. Gelip bizi kurtaran yok." dedi.

Hava sıcaklığının -1 derece olduğu kentte, kar yağışının gece geç saatlere kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:42 Kaynak: AA

Hayrabolu, Tekirdağ, Kar, Güncel
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