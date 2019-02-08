Tekirdağ'da Kar Yağışı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gece başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de etkili oldu.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gece başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de etkili oldu.



Malkar'da gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde de ilçe merkezinde hafif şekilde etkisini gösterdi. Vatandaşlar, kar yağışının sevindirici olduğunu ifade etti. İlçede kar yağışı öğle saatlerinde etkisini kaybetti. Kentte hava sıcaklığı ise 2 derece ölçüldü. - TEKİRDAĞ

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