Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Kar Yağışı

Tekirdağ'da Kar Yağışı

44 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gece başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de etkili oldu.

Tekirdağ'da Kar Yağışı, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gece başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de etkili oldu.

Malkar'da gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde de ilçe merkezinde hafif şekilde etkisini gösterdi. Vatandaşlar, kar yağışının sevindirici olduğunu ifade etti. İlçede kar yağışı öğle saatlerinde etkisini kaybetti. Kentte hava sıcaklığı ise 2 derece ölçüldü. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:52 Kaynak: İHA

Malkara, Sabah, Tekirdağ, Güncel
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