Tekirdağ'da Kar Yağışı
54 dakika önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, gece de devam etti.
Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, gece de devam etti.
Meteorolojiden gelen uyarıların ardından Malkara genelinde beklenen kar yağışı gündüz ve gece de etkisini gösterdi. Kar
yağışının etkisini gösterdiği ilçenin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. İlçede hava sıcaklığı 2 derece olarak ölçüldü. Öte yandan yetkililer, kuvvetli fırtına ihtimaline karşı vatandaşları uyardı. - TEKİRDAĞ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:52 Kaynak: İHA
Ağılın Önünde Nöbet Tutan Vatandaş, Hırsızları Vurdu: 1 Ölü, 2 Yaralı
ABD'li Model Kendall Jenner, Giydiği Ceketle Etkinliğe Damga Vurdu
AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi, Şarap Sorusuna Yanıt Verdi: Beni Hiç İlgilendirmez
Rusya'nın 66 Yaşındaki Devlet Başkanı Putin, Kayak Performansıyla Gençlere Taş Çıkarttı