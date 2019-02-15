Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Kar Yağışı

Tekirdağ'da Kar Yağışı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde vatandaşlar güne kar yağışıyla uyandı.

Tekirdağ'da Kar Yağışı, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde vatandaşlar güne kar yağışıyla uyandı.

Kar yağışı, sabah saatlerinde Malkara ilçe merkezi ve özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösterdi. Hava sıcaklığı 2 derece olarak ölçüldü. Kar yağışı, öğle saatlerinde etkisini kaybetti. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:15 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kartal'da Çöken Binanın Ardından Kritik Uyarı: Bodrum Katlarını Kontrol Edin PTT, İnternetten 8 Çeşit Sebze Satışına Başladı

AK Partili Belediye Başkan Adayı, CHP'nin Sloganının İnternet Sitesini Satın Aldı Sahibinin Terk Ettiği Köpek Dolmuş Durağından Ayrılmıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 14:11:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Kar Yağışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]