Tekirdağ'da Kar Yağışı
1 saat önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde vatandaşlar güne kar yağışıyla uyandı.
Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde vatandaşlar güne kar yağışıyla uyandı. Kar
yağışı, sabah saatlerinde Malkara ilçe merkezi ve özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösterdi. Hava sıcaklığı 2 derece olarak ölçüldü. Kar yağışı, öğle saatlerinde etkisini kaybetti. - TEKİRDAĞ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:15 Kaynak: İHA
Kartal'da Çöken Binanın Ardından Kritik Uyarı: Bodrum Katlarını Kontrol Edin
PTT, İnternetten 8 Çeşit Sebze Satışına Başladı
AK Partili Belediye Başkan Adayı, CHP'nin Sloganının İnternet Sitesini Satın Aldı
Sahibinin Terk Ettiği Köpek Dolmuş Durağından Ayrılmıyor