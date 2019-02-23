Tekirdağ'da Kar Yağışı

Tekirdağ'da, şehir merkezi ile Malkara, Şarköy ve Hayrabolu ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Tekirdağ'da, şehir merkezi ile Malkara, Şarköy ve Hayrabolu ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.



Bölgede sabah saatlerinde başlayan kar, kent merkezi ile Hayrabolu, Şarköy ve Malkara ilçe merkezlerini beyaza bürüdü.



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Karayolları ve AFAD ekipleri, ana arterler ile Tekirdağ-Hayrabolu ve Tekirdağ-Malkara yolunda tuzlama ve kar küreme çalışması gerçekleştiriyor.



Şehir merkezi ve ilçelerde kapalı yol bulunmayan kentte, ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.





Bu arada, fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.



Saatteki hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ve tanker, Süleymanpaşa sahiline demirledi.



Fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri, denize açılamadı.





Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın etkisini sürdüreceğini belirterek, vatandaşları olumsuzluklara karşı uyardı.

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