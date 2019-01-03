Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Kar Yağışı Başladı

Tekirdağ'da Kar Yağışı Başladı

1 saat önce

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından beklenen kar, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde etkili olmaya başladı.

Tekirdağ'da Kar Yağışı Başladı, System.String[]
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından beklenen kar, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde etkili olmaya başladı. Beklenen kar, akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde etkisini fırtına şekilde göstermeye başladı. Kar yağışının başlamasının ardından kısa sürede ilçe beyaza bürüdü. Vatandaşlar, kar yağışına hazırlıklı olduklarını belirtti. Okulların tatil olup, olmadığı konusunda ise yetkililerden henüz açıklama yapılmadı.

(Hüseyin Tayyar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:21 Kaynak: İHA

Malkara, Tekirdağ, Kar, Güncel
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