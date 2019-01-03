Tekirdağ'da Kar Yağışı Başladı
1 saat önce
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından beklenen kar, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde etkili olmaya başladı.
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından beklenen kar, Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde etkili olmaya başladı. Beklenen kar, akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde etkisini fırtına şekilde göstermeye başladı. Kar
yağışının başlamasının ardından kısa sürede ilçe beyaza bürüdü. Vatandaşlar, kar yağışına hazırlıklı olduklarını belirtti. Okulların tatil olup, olmadığı konusunda ise yetkililerden henüz açıklama yapılmadı.
(Hüseyin Tayyar/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:21 Kaynak: İHA
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